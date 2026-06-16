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06:04, 16 июня 2026Мир

На Западе заявили об отчаянии Зеленского из-за ситуации на фронте

Steigan: Действия властей Украины говорят об острейшей нехватке личного состава в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Действия Минобороны Украины и в целом украинских властей говорят об острейшей нехватке личного состава в ВСУ. Об этом пишет издание Steigan.

«Министр обороны Украины заявил, что они откроют набор для иностранцев и будут стремиться, чтобы 30-50 процентов позиций в штурмовых и пехотных частях были заполнены иностранными рекрутами», — отмечается в статье.

Таким образом, у Украины очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт, отметили авторы. При этом издание выражает опасение, что планы Киева по вербовке приведут к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, которая повсеместно исповедуется в ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал сотрудников ТЦК за попытку принудительно мобилизовать инвалида. Он также указал, что сотрудники ТЦК используют бронированные автомобили для охоты на мужчин. При этом у военных Вооруженных сил Украины на линии фронта вместо машин «прогнившие корыта», которые нуждаются в регулярном обслуживании.

Также стало известно, что украинский фронт в Константиновке, имеющей ключевое значение для обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе, может быть развален под давлением российского наступления.

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