На Украине раскритиковали ТЦК за попытку мобилизовать инвалида

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал ТЦК за попытку принудительно мобилизовать инвалида

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования) за попытку принудительно мобилизовать инвалида. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук подчеркнул, что представители ТЦК пытались украсть инвалида! «Парень сам не ходит и не говорит! С детства с синдромом!» — возмутился он.

Депутат указал, что сотрудники ТЦК используют бронированные автомобили для охоты на мужчин. При этом у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта вместо машин «прогнившие корыта», которые нуждаются в регулярном обслуживании.

Ранее стало известно, что мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве выпрыгнул из окна больницы.