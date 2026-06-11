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05:12, 11 июня 2026Бывший СССР

На Украине раскритиковали ТЦК за попытку мобилизовать инвалида

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал ТЦК за попытку принудительно мобилизовать инвалида
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования) за попытку принудительно мобилизовать инвалида. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук подчеркнул, что представители ТЦК пытались украсть инвалида! «Парень сам не ходит и не говорит! С детства с синдромом!» — возмутился он.

Депутат указал, что сотрудники ТЦК используют бронированные автомобили для охоты на мужчин. При этом у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта вместо машин «прогнившие корыта», которые нуждаются в регулярном обслуживании.

Ранее стало известно, что мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве выпрыгнул из окна больницы.

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