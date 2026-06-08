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18:33, 8 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ предрекли развал украинской обороны в ключевом городе Донбасса

Боец ВСУ Мучной: Украинская борона Константиновки может начать сыпаться
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский фронт в Константиновке, имеющей ключевое значение для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, может быть развален под давлением российского наступления. Развал обороны в Telegram предрек боец ВСУ с позывным Мучной.

«Давайте говорить откровенно, все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать рушиться», — говорится в публикации.

Он добавил, что российские военные фиксируются по всему периметру города, а ситуация с обороной напоминает положение ВСУ в Красноармейске.

Ранее в интервью «Ленте.ру» военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что взятие под контроль населенного пункта Химик в Донецкой Народной Республике открывает российским войскам путь на Константиновку, Краматорск и Славянск. Поселок Химик относится к Никитовскому району Горловки и расположен примерно в пяти километрах от самого города.

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