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13:12, 8 июня 2026РоссияЭксклюзив

Значение взятия под контроль населенного пункта Химик в ДНР объяснили

Полковник Матвийчук: Освобождение Химика открывает путь к ключевым городам региона
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это один из последних очагов сопротивления ВСУ на южно-донецком направлении, и его освобождение открывает путь к ключевым городам региона, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

«Взятие этого населенного пункта позволяет нашим группировкам выходить на избранное направление. А это направление — уже Константиновка, Краматорск, Славянск, которые должны положить конец оккупации Донецка», — заявил полковник.

По его словам, каждый освобожденный пункт — это выравнивание фронта и восстановление государственной принадлежности территорий, которые противник незаконно удерживает. Матвийчук подчеркнул, что продвижение на этом участке носит активный характер и приближает момент полного освобождения Донбасса.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Химик в ДНР. Поселок Химик относится к Никитовскому району Горловки и расположен примерно в пяти километрах от самого города.

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