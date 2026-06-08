Полковник Матвийчук: Освобождение Химика открывает путь к ключевым городам региона

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это один из последних очагов сопротивления ВСУ на южно-донецком направлении, и его освобождение открывает путь к ключевым городам региона, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

«Взятие этого населенного пункта позволяет нашим группировкам выходить на избранное направление. А это направление — уже Константиновка, Краматорск, Славянск, которые должны положить конец оккупации Донецка», — заявил полковник.

По его словам, каждый освобожденный пункт — это выравнивание фронта и восстановление государственной принадлежности территорий, которые противник незаконно удерживает. Матвийчук подчеркнул, что продвижение на этом участке носит активный характер и приближает момент полного освобождения Донбасса.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Химик в ДНР. Поселок Химик относится к Никитовскому району Горловки и расположен примерно в пяти километрах от самого города.