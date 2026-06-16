Бывший помощник Ельцина рассказал о его «превращении» после двух показанным Чубайсом фото

Экс-помощник Ельцина Сатаров рассказал о показавшем президенту два фото Чубайсе

Участник предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина Анатолий Чубайс на одном из совещаний в 1996 году показал действующему руководителю страны две фотографии и дал сравнить их. После просмотра снимков, сделанных в 1991-м и 1996-м годах, у Ельцина началось «превращение», рассказал «Ленте.ру» политолог, помощник президента Ельцина в 1994-1997 годах Георгий Сатаров.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Диалог Ельцина и Чубайса, о котором рассказал Сатаров, произошел в период смены глав предвыборного штаба президента — Олег Сосковец покидал должность, а его кресло занимал первый помощник президента Виктор Илюшин. На последнем заседании с участием Сосковца участники штаба, по словам Сатарова, должны были предоставить результаты предвыборного турне Ельцина по регионам страны. Оказалось, что поездка не прибавила президенту популярности.

Когда слово получил Чубайс, он дал президенту две фотографии. На сделанном в 1996 году снимке Ельцин стоит внутри оцепления Службы безопасности президента, а за спинами охранников находятся люди, которые, встав на цыпочки, смотрят на Ельцина. А второй снимок был сделан в ходе первой избирательной кампании — на нем Ельцин в развивающемся пальто стремительными шагами идет в окружении людей, не видя никаких охранников, которые стараются за ним поспеть Георгий Сатаров бывший помощник Ельцина

Согласно воспоминаниям Сатарова, Ельцин тогда посмотрел на обе фотографии, после чего приказал начальнику Службы безопасности президента Александру Коржакову, который имел на него почти абсолютное влияние, сделать так, чтобы встречи с людьми были такими, как в 1991 году — без оцепления охранников.

Анатолий Чубайс в феврале 1996 года создал фонд «Гражданское общество» — на его базе в предвыборном штабе Ельцина появилась аналитическая группа, которая занималась предвыборной кампанией. Уже после победы Ельцина на выборах Чубайс возглавил Администрацию президента и руководил ей до марта 1997 года.

Президентские выборы 1996 года стали единственными в новейшей истории России, где для определения победителя потребовалось два тура. Первый из них прошел 16 июня — тогда ни один из 11 кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Второй тур состоялся 3 июля — в него прошли Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, получившие в первом туре наибольшее число голосов. По итогам второго тура Ельцин стал президентом и оставался на этой должности вплоть до 1999 года.