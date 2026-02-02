Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 2 февраля 2026Россия

В России напомнили об имевшем абсолютное влияние на Ельцина человеке

Публицист Юденич: Коржаков имел на Бориса Ельцина почти абсолютное влияние
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В некоторые периоды президентства первого главы Российской Федерации Бориса Ельцина один человек — начальник его службы безопасности Александр Коржаков — имел на него почти абсолютное влияние. Об этом напомнила в Telegram российский публицист Марина Юденич, которая в девяностые годы являлась исполняющей обязанности главы пресс-службы Ельцина.

Также Юденич напомнила, что для устранения Коржакова из политики были задействованы крупные и, возможно, иностранные ресурсы.

«Были времена, когда влияние второго (Коржакова) на первого (Ельцина) было практически абсолютным, а операцию по его (Коржакова) устранению из Кремля, вошедшую в историю как "коробка из-под ксерокса" планировали едва ли не в Вашингтоне», — написала она.

Ранее российский политолог Илья Гращенков объяснил негативное отношение россиян к Ельцину. Как показали результаты опроса «Ленты.ру», 91 процент россиян воспринимают политика как скорее отрицательного героя, и лишь девять — как положительного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Власти рассказали о жертвах ударов ВСУ по территории России

    Венесуэла впервые отправила за рубеж один вид топлива

    В России напомнили об имевшем абсолютное влияние на Ельцина человеке

    Россиянин описал Нью-Йорк фразой «всем на тебя немного плевать»

    Найдена природная альтернатива антибиотикам

    Сантехник с необычным хобби нашел способ войти в историю

    Названо доводящее до оргазма упражнение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok