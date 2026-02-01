Реклама

Россияне высказались об отношении к Ельцину

91 % опрошенных «Лентой.ру» назвали Ельцина скорее отрицательным героем
Ольга Галковская
Ольга Галковская (Руководитель отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Большинство россиян считают первого президента России Бориса Ельцина скорее отрицательным героем российской истории. Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей «Ленты.ру».

Скорее положительным героем Ельцина назвали лишь девять процентов участников опроса «Ленты.ру», что составило 5 449 голосов. Противоположный вариант выбрали 54 983 человек (91 процент).

Опрос проводился с 27 по 30 января, в нем приняли участие 60 437 человек.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, негативный образ Ельцина складывался годами. «К демонизации Ельцина, как до этого к демонизации Горбачева, а еще раньше — Сталина, прилагали определенные политические усилия. В частности, его долго демонизировали коммунисты, говоря, что он пропил страну, облажался», — заявил Гращенков, подчеркнув, что способствовали этому не только анекдоты, но и документальные фильмы и телепрограммы, такие как «Куклы».

Людей воспитали, что в Ельцине нет ничего хорошего. Те девять процентов, которые не считают его негативным персонажем — это в основном те, кто понимает, с какими политическими вызовами он столкнулся и что дал стране

Илья Гращенковполитолог

1 февраля исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина — первого президента России, добровольно покинувшего пост 31 декабря 1999 года. После смерти Ельцина его личность получала противоречивые оценки. Так, одни считают, что расстрелом здания парламента из танков в октябре 1993 года тогдашний глава государства спас страну от более трагических событий. Другие же придерживаются мнения, что Ельцин повел себя неправильно и таким образом пытался удержать власть.

