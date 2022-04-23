Названы главные заслуги и ошибки Ельцина

Соратники и оппоненты назвали главные заслуги и ошибки первого президента России Ельцина

Соратники и оппоненты первого президента постсоветской России Бориса Ельцина назвали главные заслуги и ошибки политика. Их мнения приведены в материале «Ленты.ру», посвященном 15-летию смерти Ельцина.

Расстрел Белого дома: спасение России или преступление?

Политолог Георгий Сатаров, который в 1994-1997 годах был помощником Ельцина, в частности, считает, что в ходе противостояния с Верховным Советом, которое завершилось победой президента и расстрелом здания парламента из танков в октябре 1993 года, тогдашний глава государства спас страну от более трагических событий.

«Представьте, что Борис Николаевич бы проиграл. Существовал расстрельный список. Учитывая, что к началу октября [в Белом доме] заправляли уже не [вице-президент России Александр] Руцкой и [председатель Верховного Совета России Руслан] Хасбулатов, а [генерал Альберт] Макашов и [националист Александр] Баркашов, дальше все получилось бы, мягко говоря, не шибко деликатно», — полагает он.

Первый министр внутренних дел России Андрей Дунаев, в свою очередь, считает, что в октябре 1993 года Ельцин повел себя неправильно, приняв решение стрелять по парламенту.

«Это была жажда личной власти, — считает экс-глава МВД. — К тому моменту Ельцин уже потерял авторитет, власть надо было удерживать. […] Расстрел Белого дома из танков — очевидное преступление. Парламент, высший орган власти, имел право взять к рассмотрению любые государственные вопросы, в том числе импичмент президента»

Внешняя политика: дружба без друзей

Руководитель администрации президента России в 1993-1996 годах Сергей Филатов среди главных заслуг Ельцина назвал принятие Конституции в 1993 году, а также экономические преобразования, проведенные в стране после распада СССР.

«Как бы не клеймили, какими оскорбительными словами не называли бы преобразования [бывшего министра экономики и финансов Егора] Гайдара, тем не менее, мы живем именно с этой экономикой. И именно она дала нам возможность подняться за эти годы в своем развитии так высоко», — сказал он.

Также, по его мнению, в заслугу Ельцину следует поставить то, что у России «были очень хорошие отношения и с Америкой, и с Европой, не было врагов, от которых пришлось бы прятаться».

Дмитрий Рюриков, работавший помощником президента России по международным делам в 1991-1997 годах, рассказал, что у Ельцина сложились «очень добрые и теплые отношения с президентами Франции [Франсуа] Миттераном и [Жаком] Шираком, а также канцлером Германии Гельмутом Колем».

«Между ними всегда было понимание, уважение и дружественный подход. Кроме того, хорошие отношения начали сразу складываться с президентом США [Джорджем] Бушем», — поделился собеседник «Ленты.ру», отметив в то же время, что «друзей на таком [международном] уровне, скорее всего, нет».

«Больной Ельцин был лучше, чем здоровый Зюганов»

Журналист Николай Сванидзе, которому приходилось общаться с Ельциным лично, дал свою оценку распространенному мнению о том, что тому не стоило баллотироваться на второй президентский срок в 1996 году.

«Если бы он не пошел на второй президентский срок, то главой государства, скорее всего, стал бы Геннадий Зюганов. А коммунисты, когда приходят во власть, оттуда уже не уходят. Они используют демократические институты, чтобы прийти к власти, а потом эти институты отменяют. Поэтому Ельцин в какой-то степени спасал страну. Да, он был в не очень хорошей физической форме, но, повторюсь, это было меньшее из зол. Больной Ельцин был лучше, чем здоровый Зюганов. Это для меня несомненно», — считает он.

При этом Сванидзе признает, что у Ельцина встречались серьезные ошибки, и главная из них, которую признавал и сам президент, — первая чеченская война.

Руководитель службы протокола президента России в 1992-2000 годах Владимир Шевченко уверен, что Ельцин не стал бы терпеть «гадости», которые сейчас делает России Запад, и «разорвал всех».

«Ему бы санкции их были бы до фонаря. И он бы не молчал. […] И когда Владимир Владимирович [Путин] дал [Западу] по зубам на Мюнхенской конференции в 2007 году, Борис Николаевич было очень доволен этим», — рассказал бывший шеф протокола первого президента.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Он стал первым главой государства после распада СССР. Вошел в историю как радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства страны.