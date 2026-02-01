Реклама

Россия
08:01, 1 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Негативное отношение россиян к Ельцину объяснили

Политолог Гращенков заявил об историческом давлении на фигуру Ельцина
Ольга Галковская
Ольга Галковская (Руководитель отдела «Россия»)

Россияне негативно относятся к первому президенту России Борису Ельцину, потому что их так воспитали, считает политолог Илья Гращенков. Созданию образа неудачника и алкоголика, пропившего страну, в свое время способствовали определенные политические силы. Историческое давление на фигуру Ельцина продолжается, поскольку он фактически стал символом лихих 90-х, заявил Гращенков в разговоре с «Лентой.ру».

Как показали результаты опроса «Ленты.ру», 91 процент россиян воспринимают его как скорее отрицательного героя, и лишь девять — как положительного. Опрос проходил среди читателей «Ленты.ру» с 27 по 30 января, в нем приняли участие свыше 60 тысяч человек.

box#4215082

Говоря о роли Ельцина в истории Гращенков подчеркнул, что его можно считать родоначальником Российской Федерации и автором Конституции. «Но помнить плохое проще, чем хорошее. Поэтому Ельцин фактически стал символом лихих 90-х, а к ним сейчас относятся как к безусловно негативному явлению — как к развалу страны, потере суверенитета и так далее, — отметил политолог. — Возможно, если прекратится историческое давление на фигуру Ельцина, это изменится».

1 февраля исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Он занимал должность президента России восемь лет. За это время в стране были проведены масштабные экономические реформы, включая приватизацию и переход к рыночной экономике. Вместе с тем Россия столкнулась с такими трудностями, как экономический кризис, падение уровня жизни и политическая нестабильность.

