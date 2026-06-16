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05:49, 16 июня 2026Россия

Названа предварительная причина крушения Ту-22М3 в Иркутской области

Кобзев: Предварительная причина крушения Ту-22М3 — отказ двигателей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Боханском районе Иркутской области является отказ двигателей. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — назвал губернатор Иркутской области.

О крушении сверхзвукового самолета возле города Свирска Иркутской области стало известно 15 июня, кадры падения попали на видео. В Минобороны России заявили, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта.

Позднее Кобзев сообщил, что члены экипажа Ту-22М3 были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.

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