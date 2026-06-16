Врач рассказал об опасных последствиях сочетания алкоголя и курения

Врач Исмаилов: Сочетание алкоголя и курения повышает риск инфаркта и инсульта

Совмещение алкоголя и курения — это двойная токсическая нагрузка, при которой риски не просто складываются, а во многом усиливают друг друга, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Врач напомнил, что алкоголь влияет на сосудистый тонус, артериальное давление, сердечный ритм, печень, нервную систему и обмен веществ. Курение в это же время вызывает спазм сосудов, ухудшает насыщение крови кислородом, повреждает сосудистую стенку и повышает нагрузку на сердце, добавил он. Эксперт указал, что в итоге организм оказывается в состоянии постоянного стресса: сосуды реагируют нестабильно, сердце работает интенсивнее, а ткани получают меньше кислорода.

«Чаще всего человек замечает это по учащенному пульсу, скачкам давления, головной боли, головокружению, тревожности, нарушению сна, выраженной слабости на следующий день. Иногда это воспринимается как обычное похмелье, но на самом деле речь идет о более глубокой нагрузке на сердечно-сосудистую и нервную системы. Особенно опасно регулярное сочетание алкоголя и курения для сосудов. Повышается риск гипертонии, нарушений ритма сердца, инфаркта, инсульта», — сказал Исмаилов.

Врач также предупредил, что алкоголь повреждает слизистые оболочки и облегчает воздействие канцерогенов табачного дыма. Поэтому, объяснил он, при таком сочетании особенно повышается риск опухолей полости рта, глотки, гортани, пищевода. По его словам, это один из тех факторов, который человек часто недооценивает, потому что последствия формируются не сразу, а постепенно.

«Наиболее уязвимы люди с гипертонией, аритмией, заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы, хроническими болезнями легких, тревожными расстройствами, а также пациенты, которые уже перенесли инфаркт или инсульт. Для них активное совмещение алкоголя и курения может быть особенно опасным. Чем чаще человек сочетает спиртное с сигаретами, тем выше нагрузка на сердце, сосуды, мозг, печень, легкие и тем больше долгосрочные риски для здоровья», — указал Исмаилов.

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