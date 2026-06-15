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Забота о себе
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17:29, 15 июня 2026Забота о себе

Женщинам раскрыли действенный метод борьбы со старением

Гинеколог Бахтияров призвал нормализовать микрофлору кишечника ради сохранения молодости
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Камиль Бахтияров объяснил женщинам, как можно бороться со старением. Действенный метод он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам Бахтиярова, чтобы бороться со старением и продлевать молодость, необходимо нормализовать микрофлору кишечника. Врач пояснил, что, согласно исследованиям, у каждого человека к старости микробиота становится менее разнообразной. Однако ее разнообразие очень важно, так как микрофлора кишечника влияет на множество внутренних процессов.

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Как рассказал Бахтияров, именно благодаря ей происходит выработка витаминов и веществ, которые положительно влияют на различные функции организма, в том числе на нервную систему. «Поэтому антиэйдж и микробиота кишечника — две неразрывные такие вещи, которые нужно обязательно блюсти», — подчеркнул доктор.

Ранее гинеколог Юлия Кирикова перечислила привычки, которые повышают риск бесплодия. Одной из неочевидных причин проблем с зачатием она назвала хронический недосып.

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