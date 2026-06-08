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18:28, 8 июня 2026Забота о себе

Гинеколог перечислила повышающие риск бесплодия привычки

Гинеколог Кирикова: Хронический недосып повышает риск бесплодия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Акушер-гинеколог, репродуктолог Юлия Кирикова перечислила привычки, которые могут негативно влиять на репродуктивное здоровье и повышают риск бесплодия. Ее слова приводит NEWS.ru.

По словам специалиста, одной из неочевидных причин проблем с зачатием считается хронический недосып. Недостаток сна нарушает выработку мелатонина и половых гормонов, повышает уровень кортизола и может снижать фертильность как у мужчин, так и у женщин.

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Врач также предупредила, что частое посещение бань и саун, ношение тесной одежды и использование ноутбука на коленях провоцируют перегрев мошонки и ведут к ухудшению качества сперматозоидов.

Кирикова добавила, что на репродуктивную функцию влияют и другие факторы. Так, пародонтит и воспалительные заболевания полости рта могут поддерживать хроническое воспаление в организме, а с возрастом мужчины увеличивается число генетических повреждений в сперматозоидах и ухудшается их качество.

Ранее уролог Владимир Беспрозваный предупредил, что импотенция может развиваться на фоне скрытых серьезных заболеваний. В частности, по его словам, такое может происходить из-за заболеваний сердца и сосудов.

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