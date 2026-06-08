Гинеколог перечислила повышающие риск бесплодия привычки

Гинеколог Кирикова: Хронический недосып повышает риск бесплодия

Акушер-гинеколог, репродуктолог Юлия Кирикова перечислила привычки, которые могут негативно влиять на репродуктивное здоровье и повышают риск бесплодия. Ее слова приводит NEWS.ru.

По словам специалиста, одной из неочевидных причин проблем с зачатием считается хронический недосып. Недостаток сна нарушает выработку мелатонина и половых гормонов, повышает уровень кортизола и может снижать фертильность как у мужчин, так и у женщин.

Врач также предупредила, что частое посещение бань и саун, ношение тесной одежды и использование ноутбука на коленях провоцируют перегрев мошонки и ведут к ухудшению качества сперматозоидов.

Кирикова добавила, что на репродуктивную функцию влияют и другие факторы. Так, пародонтит и воспалительные заболевания полости рта могут поддерживать хроническое воспаление в организме, а с возрастом мужчины увеличивается число генетических повреждений в сперматозоидах и ухудшается их качество.

Ранее уролог Владимир Беспрозваный предупредил, что импотенция может развиваться на фоне скрытых серьезных заболеваний. В частности, по его словам, такое может происходить из-за заболеваний сердца и сосудов.