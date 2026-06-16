Мужчина отправился на работу после выходных и столкнулся с ужасающим «запахом смерти»

Пользователь Reddit с ником BikerJedi пожаловался, что обрек себя на многие месяцы страданий, не проконтролировав собственных детей.

Мужчина рассказал, что, приехав домой из супермаркета в пятницу вечером после рабочего дня, он поручил разгрузку покупок своим сыновьям-подросткам. «В общем, парни оставили там свинину и другое мясо общей стоимостью 70 долларов в двух набитых мешках. Они просто были невнимательны и не заметили их. Я вновь оказался в машине лишь в понедельник утром. В ней стоял запах смерти, от которого меня чуть не вырвало», — написал автор.

Быстро установив причину проблемы, мужчина попытался ее устранить. Вылив в салон целый баллон освежителя воздуха, он отправился на работу с опущенными окнами и припарковался в самом дальнем конце стоянки. Поездка не сильно понравилась ему, поскольку летом в его городе стоит поистине изнуряющие жара, требующая включенного кондиционера.

«После работы я купил несколько пачек пищевой соды и щедро рассыпал внутри автомобиля. Теперь салон выглядел так, будто внутри взорвалась кокаиновая бомба. Каждый день я менял соду на новую, и так продолжалось долгих два месяца. Но даже после того как исчез самый тяжелый аромат, я еще несколько недель чувствовал легкие нотки гнилого мяса», — заключил мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как оконфузилась во время посещения парка развлечений. По словам 19-летней девушки, через несколько часов после еды она почувствовала «запах смерти».