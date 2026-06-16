Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 16 июня 2026Экономика

Названа необычная способность клещей в обнаружении жертвы

Гламаздин: Клещи способны обнаруживать жертву на расстоянии до 10 метров
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Иксодовые клещи способны обнаруживать потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров. Об этом RT рассказал доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

Как пояснил эксперт, рецепторы клещей улавливают выдыхаемый углекислый газ и специфические компоненты пота и кожного секрета. Кроме того, клещи реагируют на повышение влажности воздуха рядом с теплокровными, добавил он.

«Клещ не прыгает и не падает с деревьев. Он забирается на кончик травы или невысокого кустарника и ждет жертву, вытягивая передние лапки. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за шерсть либо одежду. Затем он начинает медленно ползти по телу в поисках места с наиболее тонкой кожей и близким расположением кровеносных сосудов, где и присасывается», — сказал Гламаздин.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Начальник зарубежной авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы

    Россиянка прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов

    Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

    Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

    Россиянам дали советы по путешествиям с ребенком

    В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после удара по НПЗ

    Раскрыта эффективность российского глушителя связи Starlink

    Влияние американо-иранского соглашения на рынок зерна оценили

    Стало известно о привлечении срочников к отражению атак ВСУ в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok