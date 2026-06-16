Названа необычная способность клещей в обнаружении жертвы

Иксодовые клещи способны обнаруживать потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров. Об этом RT рассказал доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.
Как пояснил эксперт, рецепторы клещей улавливают выдыхаемый углекислый газ и специфические компоненты пота и кожного секрета. Кроме того, клещи реагируют на повышение влажности воздуха рядом с теплокровными, добавил он.
«Клещ не прыгает и не падает с деревьев. Он забирается на кончик травы или невысокого кустарника и ждет жертву, вытягивая передние лапки. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за шерсть либо одежду. Затем он начинает медленно ползти по телу в поисках места с наиболее тонкой кожей и близким расположением кровеносных сосудов, где и присасывается», — сказал Гламаздин.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе.