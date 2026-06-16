Названа необычная способность клещей в обнаружении жертвы

Гламаздин: Клещи способны обнаруживать жертву на расстоянии до 10 метров

Иксодовые клещи способны обнаруживать потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров. Об этом RT рассказал доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

Как пояснил эксперт, рецепторы клещей улавливают выдыхаемый углекислый газ и специфические компоненты пота и кожного секрета. Кроме того, клещи реагируют на повышение влажности воздуха рядом с теплокровными, добавил он.

«Клещ не прыгает и не падает с деревьев. Он забирается на кончик травы или невысокого кустарника и ждет жертву, вытягивая передние лапки. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за шерсть либо одежду. Затем он начинает медленно ползти по телу в поисках места с наиболее тонкой кожей и близким расположением кровеносных сосудов, где и присасывается», — сказал Гламаздин.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе.