В США назвали число оставшихся бомбардировщиков B-52

TWZ: На вооружении ВВС США осталось 75 бомбардировщиков B-52

На вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США осталось 75 стратегических бомбардировщиков B-52, пишет TWZ.

Американское издание прокомментировало потерю B-52. По данным портала, речь может идти о самолете с бортовым номером 061, который первым среди B-52 в рамках масштабной программы модернизации получил новый радар с активной фазированной антенной решеткой AN/APQ-188.

«До этой катастрофы на вооружении ВВС находилось 76 бомбардировщиков B-52», — заметили авторы материала.

Ранее Military Watch Magazine заметил, что потерянные Россией и США за день бомбардировщики Ту-22М3 и B-52 незаменимы.

15 июня в штате Калифорния потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52. На борту самолета находились восемь человек, им не удалось спастись.