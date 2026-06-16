На Западе прокомментировали потерю Россией и США по бомбардировщику за день

MWM: Потерянные Россией и США за день бомбардировщики Ту-22М3 и B-52J незаменимы

Потерянные Россией и США за день бомбардировщики Ту-22М3 и B-52J незаменимы. С таким комментарием выступил Military Watch Magazine (MWM).

«Бомбардировщики B-52 и Ту-22М3 остаются на вооружении десятилетиями главным образом потому, что не были разработаны прямые преемники, которые бы полностью воспроизводили их сочетание полезной нагрузки, дальности полета, универсальности и экономической эффективности», — говорится в публикации западного журнала.

Там отмечается, что «крупные бомбардировщики требуют значительных инвестиций в проектирование, испытания и производство, что привело к тому, что как США, так и Россия после окончания холодной войны делали лишь очень консервативные инвестиции в разработку новых моделей».

15 июня бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Боханском районе Иркутской области. Предварительная причина произошедшего — отказ двигателей. Самолет совершал учебный полет без боекомплекта, его экипаж катапультировался.

Позднее в тот же день в штате Калифорния потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. На борту самолета находились восемь человек, им не удалось спастись.