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15:58, 16 июня 2026Экономика

В России предрекли исчезновение льготной ипотеки

Брокер Ракута: Льготная ипотека может исчезнуть в России к 2030 году
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

К 2030 году льготная ипотека может практически исчезнуть, став единичным механизмом для улучшения жилищных условий. Об этом рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с НСН.

Таким образом эксперт прокомментировал план властей сократить долю госпрограмм в ипотеке с 90 процентов до 25-30 процентов до 2030 года. Ракута отметил, что лимитов на выдачу льготных программ сейчас официально нет, однако они продолжают существовать внутри банковской системы. Если объем финансирования превышен, банк перестает заключать сделки с новыми клиентами.

«Мы понимаем, что к 2030 году льготные программы станут единичным механизмом для улучшения жилищных условий. На примере IT-ипотеки мы видим, что она действует, но по факту сделки не превышают пяти процентов», — объяснил брокер.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко объяснил план сократить долю льготной ипотеки. По его словам, ключевым вопросом остается доступность жилья для российских семей.

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