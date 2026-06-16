В Госдуме объяснили план сократить долю льготных программ в ипотеке

Аксененко: Доступность жилья для российских семей остается ключевым вопросом

Ключевым вопросом является доступность жилья для российских семей, а не то, какой будет доля льготных кредитов в общей выдаче. Таким образом прокомментировал план Минфина сократить долю госпрограмм в ипотеке заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Лентой.ру».

Минфин намерен сократить долю льготных программ с 90 до 25-30 процентов до 2030 года. По словам Аксененко, сейчас государство ищет баланс между поддержкой граждан и возможностями бюджета. При этом важно оценивать не только финансовый эффект, но и последствия для планирующих купить жилье семей.

«Ключевой вопрос сегодня не в том, какой будет доля льготных кредитов в общей выдаче, а в том, останется ли жилье доступным для семей. Важно оценивать не только объемы выдачи ипотеки или расходы бюджета, но и реальную нагрузку ипотечных платежей на семейный бюджет», — заявил парламентарий.

Аксененко добавил, что нельзя допускать ситуации, когда под сокращение льготных программ попадут семьи, для которых ипотека остается единственным способом улучшить жилищные условия. Кроме того, изменения должны происходить постепенно и понятно — условия по уже выданным кредитам необходимо сохранить.

«В конечном счете эффективность любой жилищной политики определяется не количеством выданных кредитов, а тем, могут ли люди решить свой жилищный вопрос и улучшить качество жизни», — заключил депутат.

Ранее Аксененко назвал справедливый платеж по ипотеке. По его словам, он должен составлять 30 процентов совокупного заработка семьи.