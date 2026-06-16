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16:05, 16 июня 2026Россия

В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после удара по НПЗ

Картаполов: В Москве не требуется усиления защиты после удара БПЛА по НПЗ
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Дополнительных решений для защиты Москвы не требуется, все необходимые меры уже приняты. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о необходимости усиления защиты столицы после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

У нас лучшая в мире система ПВО. То, что когда-то что-то все-таки долетает, это издержки, к сожалению, потому что враг хитер и коварен

Андрей Картаполовпредседатель комитета Госдумы по обороне

Как отметил депутат, Украина «применяет новые способы, ищет новые возможности». По его словам, чем быстрее Россия закончит специальную военную операцию победой, «тем быстрее закончится все это безобразие».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинского дрона по МНПЗ утром 16 июня. В столичном управлении МЧС подчеркнули, что инцидент не отразился на функционировании предприятия. Москву атаковали по меньшей мере 60 беспилотников.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ в ходе атаки на МНПЗ могли использовать тактику «звездных налетов». Кроме того, ситуацию, по его словам, осложнила дождливая погода.

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