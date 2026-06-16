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11:29, 16 июня 2026Россия

Появились подробности о пожаре на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

МЧС: Пожар на территории МНПЗ удалось полностью ликвидировать
Майя Назарова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) удалось полностью ликвидировать. Такие подробности появились в столичном управлении МЧС, передают «Известия».

Ситуация стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия, подчеркнули в ведомстве.

Утром 16 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Московский НПЗ был поврежден одним из украинских дронов. Никто из людей не пострадал.

Во вторник столицу атаковали по меньшей мере 60 украинских беспилотных летательных аппаратов. Часть дронов была сбита на подлете к Москве. Сведений о раненых и значительных разрушениях не поступало. Атаку украинских дронов на Москву 16 июня назвали одной из самых крупных с начала 2026 года.

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