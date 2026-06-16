Описана возможная тактика ВСУ при атаке на Московский НПЗ

Военный эксперт Кнутов: Удару ВСУ по Московскому НПЗ поспособствовала дождливая погода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать тактику «звездных налетов» в ходе атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Кроме того, ситуацию осложнила дождливая погода, из-за которой силам противовоздушной обороны (ПВО) сложнее обнаружить беспилотники. Об этом газете «Взгляд» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Как пояснил эксперт, тактика «звездных налетов» предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений и является одной из самых тяжелой для работы ПВО. «Дроны могут атаковать в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», — сказал он.

В то же время ситуацию осложнили погодные условия, подчеркнул Кнутов.

БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить даже с помощью радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ Юрий Кнутов военный эксперт

Как отметил эксперт, ВСУ находят слабые места в системе ПВО благодаря американским спутникам, а также используют новые разработки. Он напомнил, что недавно на Украине отрабатывали вопросы применения беспилотников «Лелека-100» или Hornet с метеорологических зондов, то есть с большой высоты.

По мнению Кнутова, России важно уделять внимание не только малым, но и большим высотам, «где могут летать метеорологические зонды противника», а также продолжать укреплять ПВО, в том числе создавая малые мобильные группы на НПЗ и других объектах.

Об атаке украинского дрона по МНПЗ утром 16 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметили в столичном управлении МЧС, инцидент не отразился на функционировании предприятия. Москву атаковали по меньшей мере 60 беспилотников.