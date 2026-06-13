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08:29, 13 июня 2026Бывший СССР

Российская армия нанесла удары по украинским объектам. Десятки дронов поразили мост в Харьковской области

В Харьковской области 43 FPV-дрона ВС России поразили мост
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Харьковской области 43 FPV-дрона Вооруженных сил (ВС) России поразили мост. «БПЛА один за другим бьют по опорам моста через речку Нитрус в районе села Андреевка», — говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уничтожение объекта попало на видео. На кадрах беспилотные летательные аппараты (БПЛА) один за одним поражают опорные балки моста, пока конструкция не разрушается окончательно.

Также в ночь на 13 июня расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Север» уничтожили десять пунктов управления дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Старший офицер батареи с позывным Яруга заявил, что цели выявили с помощью беспилотников, после чего РСЗО нанесли удары. Для повышения кучности огонь велся из двух установок одновременно, отметил Яруга.

По данным Telegram-канала «Медведь», минувшей ночью российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. «Прилеты и работа средств поражения фиксировались в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях», — говорится в сообщение.

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На Украине рассказали о положении ВСУ

Один из украинских «волонтеров» Андрей Малов, подозреваемый в мародерстве, заявил, что ситуация в Сумах для ВСУ ухудшается. Он рассказал об этом российским силовым структурам.

Также, по данным Telegram-канал «Политика Страны», армия России может до конца лета взять ключевой для фронта город в ДНР Константиновку. Другой украинский военный выразил сомнение, что пилоты беспилотников ВСУ будут оставаться в Константиновке до июля. Некоторые бойцы подтвердили, что Вооруженные силы России уже вошли в центр города.

Накануне стало известно, что ВС России заняли населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны РФ, что группировка российских войск «Центр» нанесла поражение ВСУ в ДНР, за неделю потери противника составили более 2135 военнослужащих на данном направлении, а также три танка.

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Россия за неделю нанесла семь ответных ударов по инфраструктуре Украины

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли семь ответных ударов по инфраструктуре Украины. Отмечается, что Российская армия нанесла два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

В результате ударов были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой украинской армией. Также были атакованы военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров.

Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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