Дмитриев: Украине стоит принять реалистичное решение для завершения конфликта

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о «реалистичном решении» для Украины, которое способно завершить военный конфликт.

«Довольно ясно, что должно произойти для мира — реалистичное решение, потому что некоторые ранее предлагали нереалистичные решения. Я думаю, на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно», — указал Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung во время ПМЭФ.

Какое именно реалистичное решение имеется в виду, спецпосланник не пояснил, но напомнил, что его изложил президент России Владимир Путин, и даже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американцы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, если Украина покинет Донбасс.

Кроме того, он назвал хорошей позицию Москвы, изложенную в версии журналиста Berliner Zeitung: мир может наступить в течение 24 часов, если украинцы примут условия РФ. «Российская позиция ясна и последовательна. Мы рады, что европейская позиция меняется, потому что раньше она была нереалистичной. И я надеюсь, что Европа станет более реалистичной», — добавил Дмитриев.

Дмитриев понадеялся на экономическую державу России и Германии

Отвечая на вопрос, мог бы Берлин сыграть конкретную роль в соглашении между Россией и Украиной, Дмитриев посчитал, что если бы Германия и Россия сотрудничали, они образовали бы «одну из сильнейших экономических держав, которые когда-либо знал мир».

«Сочетание немецких технологий, русского народа и российского сырья стало бы огромной силой. Мы считаем, что было много попыток нас разлучить. Фактически, было много попыток помешать сотрудничеству России и Германии», — поделился мыслью спецпосланник, также вновь напомнив, что энергия в Германии сильно подорожала, потому что немецкая промышленность не может покупать нефть и газ из РФ. Восстановление этих связей будет выгодно как Германии, так и России, заключил он.

Правительство Германии стало готовиться к переговорам с Россией, но в Москве против Берлина

Ранее газете Die Zeit стало известно, что правительство Германии уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта.

«Постепенно открывается окно для переговоров между европейской стороной и Россией», — сообщили изданию источники в правительстве ФРГ. По их словам, в канцелярии регулярно проводятся консультации по этому вопросу, в основном с представителями Франции и Великобритании, однако теперь в обсуждения также включены Италия и Польша.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На фоне этих данных министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Путина начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом, по его мнению, они должны проходить с участием Европы.

При этом источник «Ведомостей» в российских силовых структурах сообщил, что в Москве не хотят видеть представителя Германии в числе посредников от Европейского союза (ЕС) на возможных переговорах. В самом Евросоюзе же рассматривают в качестве посредника представителя Франции или Италии.