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15:03, 9 июня 2026Мир

В России отказались видеть представителя одной страны в числе посредников от ЕС

«Ведомости»: В России не хотят видеть представителя Германии в числе посредников от ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Framalicious / Shutterstock / Fotodom

В Москве не хотят видеть представителя Германии в числе посредников от Европейского союза (ЕС) на возможных переговорах с Россией. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам.

По данным издания, в самом Евросоюзе рассматривают в качестве посредника представителя Франции или Италии.

При этом отмечается, что любые переговоры возможны только после установления перемирия на Украине. Источник добавил, что переговоры с участием европейских представителей могут идти неопределенно долго.

Источник «Ведомостей» в МИД России со скепсисом оценил перспективы переговоров и выбор для кандидатур среди стран-членов ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-то в Евросоюзе сочтет это целесообразным. Российский лидер подчеркнул, что переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.

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