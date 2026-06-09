В России отказались видеть представителя одной страны в числе посредников от ЕС

«Ведомости»: В России не хотят видеть представителя Германии в числе посредников от ЕС

В Москве не хотят видеть представителя Германии в числе посредников от Европейского союза (ЕС) на возможных переговорах с Россией. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам.

По данным издания, в самом Евросоюзе рассматривают в качестве посредника представителя Франции или Италии.

При этом отмечается, что любые переговоры возможны только после установления перемирия на Украине. Источник добавил, что переговоры с участием европейских представителей могут идти неопределенно долго.

Источник «Ведомостей» в МИД России со скепсисом оценил перспективы переговоров и выбор для кандидатур среди стран-членов ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-то в Евросоюзе сочтет это целесообразным. Российский лидер подчеркнул, что переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.