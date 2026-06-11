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10:51, 11 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина прокомментировал изменение позиции Европы по Украине

Дмитриев: Россия приветствует изменение позиции Европы по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россия приветствует изменение позиции Европы по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в интервью Berliner Zeitung.

«Позиция России ясна и последовательна. Мы рады, что позиция Европы меняется, ведь раньше она была нереалистичной. И я надеюсь, что теперь Европа будет более реалистичной», — отметил он.

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Чиновник добавил, что Москва в лице президента РФ Владимира Путина четко изложила свое видение мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Дмитриев заявил, что в настоящий момент Киев может одобрить предложенное реалистичное решение конфликта на Украине и завершить вооруженное противостояние с Россией.

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