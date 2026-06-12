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20:51, 12 июня 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на ухудшение для ВСУ ситуации в Сумах

Подозреваемый в мародерстве Малов пожаловался на ухудшение для ВСУ ситуации в Сумах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ситуация в Сумах для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается. На это пожаловался один из украинских «волонтеров» Андрей Малов, подозреваемый в мародерстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Один из "волонтеров" Андрей Малов сообщил, что вынужден со своей группой выехать из Донбасса в Сумы, где ситуация резко ухудшилась», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Малов под предлогом эвакуации и помощи гражданским проникает в жилые дома и забирает дорогостоящие вещи.

6 июня стало известно, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Это произошло в районе Бачевска в Сумской области.

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