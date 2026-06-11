«Трясло, как во время землетрясения». Россия ударила по объектам в Полтаве, Харьковской, Одесской и Сумской областях

ВС России 11 июня ударили по объектам в Полтаве, Харьковской, Одесской и Сумской областях

Вооруженные силы (ВС) России 11 июня нанесли удары по военным объектам Украины в Полтаве, Харьковской, Одесской и Сумской областях. Министерство обороны РФ заявило, что были атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным ведомства, также нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Уточняется, что по целям работали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Как написал aif.ru, атаке подверглись военные заводы в Харькове. В частности, серия ударов баллистическими ракетами пришлась по цехам и ангарам Харьковского завода специальных машин, который выпускает и ремонтирует боевые машины для ВСУ.

Военный эксперт Александр Ивановский предположил, что взрыв произошел под землей. Он отметил, что боевая часть «Искандеров» имеет фугасное действие, а в подземных бункерах указанного завода могли храниться боеприпасы.

Это все взлетело на воздух, а ударная волна от взрыва пошла под землей. Поэтому Харьков и трясло, как во время землетрясения

Александр Ивановский военный эксперт

Telegram-канал «Военный осведомитель», в свою очередь, написал, что дрон-камикадзе «Герань-2» ударил по производству беспилотников в районе другого города Харьковской области — Чугуева.

«Военкоры Русской весны» сообщили, что ночью ракетным ударам подверглись цели в Полтаве, были слышны взрывы. По данным источника, ВС России применили две ракеты «Искандер». По информации Telegram-канала, также удары нанесены по объектам в Конотопе Сумской области.

Кроме того, aif.ru написал, что совершена атака на украинские порты в Одессе, Ильичевске (Черноморске) и логистику в Затоке. Произошли пожары и детонация.

Фото: Leah Millis / Reuters

Под контроль взяты два населенных пункта

Минобороны России также 11 июня проинформировало о взятии под контроль двух населенных пунктов.

Один из них — н. п. Охримовка в Харьковской области. По данным ведомства, это произошло благодаря действиям группировки российских войск «Север».

Второй населенный пункт, о котором сообщило министерство, — Роскошное в Донецкой Народной Республике. Его под контроль взяли военнослужащие группировки войск «Южная».