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12:31, 11 июня 2026Россия

В Минобороны рассказали об ударах по объектам на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по складам боеприпасов и горючего ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об ударах по объектам на Украине рассказали в Министерстве обороны.

Кроме того, на Украине были атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары были совершены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные сбили выпущенные ВСУ три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотников, а также 10 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

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