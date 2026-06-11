В Минобороны рассказали об ударах по объектам на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по складам боеприпасов и горючего ВСУ

Российские военные нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об ударах по объектам на Украине рассказали в Министерстве обороны.

Кроме того, на Украине были атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары были совершены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные сбили выпущенные ВСУ три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотников, а также 10 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.