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12:10, 12 июня 2026Россия

Российские военные заняли Приют в ДНР

ВС РФ заняли населенный пункт Приют в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт Приют в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Заявление ведомства передает РИА Новости.

«В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также указали, что группировка российских войск «Центр» нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ДНР, за неделю потери противника составили более 2 135 военнослужащих на данном направлении, а также три танка.

При этом недельные потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск превысили 1 035 военнослужащих.

Днем ранее, 11 июня, российские военные объявили о взятии Роскошного. Кроме того, по данным Минобороны, российские военные освободили населенный пункт Охримовка в Харьковской области.

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