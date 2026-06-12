ВС РФ заняли населенный пункт Приют в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт Приют в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Заявление ведомства передает РИА Новости.

«В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также указали, что группировка российских войск «Центр» нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ДНР, за неделю потери противника составили более 2 135 военнослужащих на данном направлении, а также три танка.

При этом недельные потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск превысили 1 035 военнослужащих.

Днем ранее, 11 июня, российские военные объявили о взятии Роскошного. Кроме того, по данным Минобороны, российские военные освободили населенный пункт Охримовка в Харьковской области.