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07:31, 13 июня 2026Россия

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

РИА Новости: РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Север» уничтожила 10 пунктов БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Север» уничтожили десять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал старший офицер батареи с позывным Яруга в беседе с РИА Новости.

По его словам, цели выявили с помощью беспилотников, после чего РСЗО нанесли удары. Для повышения кучности огонь велся из двух установок одновременно, отметил Яруга.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удар авиабомбами по военным объектам в Днепропетровской и Херсонской областях, уничтожив пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ.

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