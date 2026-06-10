Удар по гостинице с морпехами ВСУ и масштабный налет на Харьков. Подробности новой серии атак на Украину

ТАСС: Морпехи ВСУ понесли большие потери в Чугуеве после удара ВС России

Вооруженные силы (ВС) России в ходе ночной атаки на Украину 10 июня нанесли удары по критическим объектам в Одессе, Харькове и других городах — в Чугуеве Харьковской области морпехи ВСУ понесли большие потери.

«"Герани" ударили по целям в Харькове и Одессе. В Харькове пожары и сильное задымление после массированной ночной атаки», — отметил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Утверждается, что в результате масштабного налета в Харькове были поражены более 20 целей. По информации канала, взрывы прозвучали в Индустриальном районе Харькова.

При этом, по информации Минобороны, итог масштабной серии ударов — не менее 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) достигли своих целей. Параллельно Россия поразила позиции ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам ведомства, это ответ на украинские атаки на мирные территории России.

Из-за повреждения объектов в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях частично отключилось электричество.

В сети еще вечером 9 июня появились кадры момента удара беспилотников-камикадзе «Герань» по Харькову и Запорожью. В городах были слышны взрывы, над местами ударов поднялись густые столбы дыма. Ночью удары продолжились.

Последствия удара по позициям украинских морпехов в гостинице под Харьковом

Бригада морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла потери в результате удара по позициям в Чугуеве Харьковской области, скрыться от атаки военным не помогло даже размещение в гостинице.

Жители города заявили, что в результате удара по местам размещения военных существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой располагался в гостинице «Биг-Хаус».

13 пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожены за ночь

Артиллеристы российской группировки войск «Север» уничтожили за ночь 13 пунктов управления украинскими БПЛА и более 70 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

«Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 350 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 70 солдат ВСУ и 13 пунктов управления БПЛА», — говорится в сообщении.

Также Российская армия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ и 14 единиц боевых бронированных машин и пикапов.

Ситуация под Константиновкой для Украины резко ухудшается

Бои за город вступают в завершающую фазу, заявил украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, Вооруженные силы России прорвались сразу на нескольких участках в центр города. Самое серьезное продвижение — со стороны Ильиновки и Берестка. Одновременно с этим, отметил он, ВС РФ продвинулись в восточной и юго-восточной частях Константиновки.

Российские силы закрепились в районе Новодмитровки, улиц Минской и Радищева, подошли к железнодорожной станции Константиновка, утверждает украинский эксперт. Завершается этап прорыва российских штурмовиков в город и готовится массовая переброска сил внутрь города.

По мнению украинского военного эксперта, после того как российские подразделения преодолеют реку Кривой Торец, положение ВСУ в южной части города резко ухудшится.

Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно Константин Машовец украинский военный эксперт

На Украине приготовились к запуску «Орешника»

Украинский мониторинговый Telegram-канал «еРадар» утверждает, что российские войска якобы готовятся к пуску ракеты «Орешник» в ближайшее время с полигона Капустин Яр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нарастить атаки на Россию с использованием дронов и ракет.