ТАСС: Бригада морпехов ВСУ понесла большие потери в Чугуеве после комплексного удара

Бригада морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла большие потери в результате комплексного удара по позициям их размещения в Чугуеве Харьковской области. Последствия атаки раскрыл источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Жители Чугуева подтверждают, что в результате огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице "Биг-Хаус"», — указал собеседник агентства.

Ранее ВСУ предрекли катастрофические проблемы на фронте к 2027 году, если темпы потерь украинской техники в зоне спецоперации (СВО) не затормозятся. Этот факт в будущем позволит ВС России взять под контроль новые территории и принудить противника к мирным переговорам.