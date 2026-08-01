РИАН: При взрыве на складах ССО уничтожены десятки бойцов элитного подразделения ВСУ

Десятки бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при взрыве на складах боеприпасов в Хмельницкой области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур добавил, что, согласно сообщениям украинских источников, доставку боеприпасов отслеживали несколько дней, так как взрыв случился на следующий день после их размещения в одном из промышленных помещений в Хмельницкой области.

Ранее в Вишневом под Киевом взорвался склад с боеприпасами, расположенный вблизи жилых домов. В результате произошедшего были уволены двое руководителей Государственного концерна «Укроборонпром».