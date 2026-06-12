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16:46, 12 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о возможном скором взятии армией России ключевого для фронта города

На Украине заявили о возможном взятии армией России летом Константиновки в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Российские военные в Константиновке

Российские военные в Константиновке. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Армия России может до конца лета взять ключевой для фронта город в Донецкой Народной Республике (ДНР) Константиновку. Об этом заявили украинские военные, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», — пожаловался комбриг Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Другой украинский военный выразил сомнение, что пилоты беспилотников ВСУ будут оставаться в Константиновке до июля. Другие бойцы подтвердили, что Вооруженные силы (ВС) России уже вошли в центр города.

11 июня стало известно, что группировка ВС России «Юг» установила контроль над восточной частью Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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