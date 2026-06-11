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18:28, 11 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности боев на одном из ключевых направлений на СВО

Минобороны: Группировка Юг установила контроль над восточной частью Константиновки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над восточной частью Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробности боев на одном из ключевых направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Министерстве обороны.

«Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — заявили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, российские штурмовики продолжают вести уличные бои. В частности, военные успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.

В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп и одиночных украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российские военные также взяли в окружение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Константиновского металлургического завода и в юго-западной части Константиновки.

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