В Минобороны раскрыли подробности боев на одном из ключевых направлений на СВО

Минобороны: Группировка Юг установила контроль над восточной частью Константиновки

Штурмовые подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над восточной частью Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробности боев на одном из ключевых направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Министерстве обороны.

«Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — заявили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, российские штурмовики продолжают вести уличные бои. В частности, военные успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.

В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп и одиночных украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российские военные также взяли в окружение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Константиновского металлургического завода и в юго-западной части Константиновки.