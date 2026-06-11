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18:36, 11 июня 2026Россия

В Минобороны рассказали о боях с попавшими в окружение солдатами ВСУ в Константиновке

Минобороны: Российские военные взяли в окружение солдат ВСУ на заводе в Константиновке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные взяли в окружение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Константиновского металлургического завода. О боях в Константиновке Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, солдаты ВСУ также попали в окружение в юго-западной части города.

«Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне», — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. В Минобороны сообщили о ведении уличных боев.

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