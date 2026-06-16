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15:57, 16 июня 2026Путешествия

Российскому туристу отказали в шенгенской визе из-за паспорта РФ

Туристу отказали в шенгенской визе из-за российского паспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВизы в Европу:

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Одна европейская страна отказала российскому туристу в визе из-за паспорта РФ, сославшись на общие правила государств Шенгенского соглашения. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что в своем ответе консульство объяснило, что все шенгенские страны впредь временно прекратили «прием заявлений на получение виз в туристических целях от владельцев российских паспортов». При этом никаких официальных соответствующих заявлений европейские власти не делали.

Ранее эксперт раскрыл россиянам способы не получить отказ в шенгенской визе. По его словам, важно правильно выбрать страну подачи заявления, исходя из статистики отказов.

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