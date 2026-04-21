Россиянам раскрыли способы не получить отказ в шенгене

Для получения шенгена важно правильно выбрать страну подачи заявления

Эксперт раскрыл россиянам способы не получить отказ в шенгенской визе. Об этом в беседе с Life рассказал финансовый консультант Александр Патешман.

По его словам, важно правильно выбрать страну подачи заявления, исходя из статистики отказов. Он также посоветовал обратить внимание на правило первого въезда — турист должен попасть на территорию стран шенгена через ту страну, визу которой получил.

Немаловажную роль играет и логистика — рекомендуется следовать заявленному маршруту и использовать лоукостеры внутри Европы. Патешман предостерег от использования фальшивых броней при подаче заявки, поскольку это легко проверяется.

Ранее российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. По словам автора ролика, подавать заявление на визу Франции можно даже с чистым паспортом или без работы.