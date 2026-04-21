Путешествия
18:03, 21 апреля 2026Путешествия

Россиянам раскрыли способы не получить отказ в шенгене

Для получения шенгена важно правильно выбрать страну подачи заявления
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Эксперт раскрыл россиянам способы не получить отказ в шенгенской визе. Об этом в беседе с Life рассказал финансовый консультант Александр Патешман.

По его словам, важно правильно выбрать страну подачи заявления, исходя из статистики отказов. Он также посоветовал обратить внимание на правило первого въезда — турист должен попасть на территорию стран шенгена через ту страну, визу которой получил.

Немаловажную роль играет и логистика — рекомендуется следовать заявленному маршруту и использовать лоукостеры внутри Европы. Патешман предостерег от использования фальшивых броней при подаче заявки, поскольку это легко проверяется.

Ранее российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. По словам автора ролика, подавать заявление на визу Франции можно даже с чистым паспортом или без работы.

    Последние новости

    Раскрыт обсуждавшийся на переговорах по Украине способ решения «территориального вопроса»

    Названы лучшие продукты Apple при Куке

    Россиянин одной фразой рассмешил плачущую из-за неудачной стрижки жену

    Сын Плющенко объяснил отказ называть фигуриста отцом

    На производителя российского дженерика против рака молочной железы «Промомед» подали в суд

    Военный эксперт высказался о необходимом размере безопасной зоны с Украиной

    На части трасс в Москве перекрыли движение

    Бывший ведущий Первого канала дал два совета эмигрантам

    В США заявили, что два передовых российских самолета находятся на грани исчезновения. Что на это ответили в Госдуме?

    Курс доллара упал ниже 75 рублей

    Все новости
