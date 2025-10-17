Путешествия
Названа наиболее часто выдающая шенген россиянам страна Европы

Зарина Дзагоева
Фото: Leonid Sorokin / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. Об этом он рассказал на странице @primeman11 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, подавать заявление на визу Франции можно даже с чистым паспортом или без работы: свои доходы можно подтвердить разными способами. «Это самый стабильный шенген! Визы на самые большие сроки тоже выдает именно Франция», — пояснил он.

Ранее этот же блогер раскрыл необходимую для одобрения шенгенской визы сумму на банковской карте. Так, в банковской выписке остаток на счете должен составлять от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.

