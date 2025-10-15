Российский тревел-блогер раскрыл необходимую для одобрения шенгена сумму на карте

Российский тревел-блогер раскрыл необходимую для одобрения шенгенской визы сумму на банковской карте. Об этом он рассказал на странице @primeman11 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, в банковской выписке остаток на счете должен составлять от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. «Если меньше — то это мало. Если больше — как будто вы собрались иммигрировать», — объяснил он.

Ранее другой тревел-блогер назвал лучшее время для покупки дешевых авиабилетов в Европу. По его словам, есть несколько месяцев, когда проходят самые крупные распродажи билетов.