ПМЭФ-2026. День второй

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17:13, 4 июня 2026Экономика

В России призвали защитить одну категорию компаний

Глава ТПП Катырин призвал защитить вложившиеся в импортозамещение компании
Анатолий Акулов (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вложившиеся в импортозамещение российские компании необходимо защитить в случае потенциального возвращения на внутренний рынок западных фирм. Об этом заявил глава национальной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит газета «Известия».

Важно не допустить, чтобы подобного рода отечественные компании в случае возвращения на рынок западных фирм оказались в проигрышном положении. Руководители таких предприятий, пояснил Катырин, вложили в импортозамещение немалые деньги. Было бы несправедливо, если бы у них не было определенной защиты со стороны государства.

Впрочем, пока преждевременно говорить о скором массовом возвращении западных компаний в Россию. Для этого сейчас нет весомых предпосылок, отметил глава ТПП. Однако властям необходимо уже сейчас проработать необходимые механизмы защиты для вышеуказанной категории российских компаний, заключил Катырин.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что цена возвращения западных компаний на российский рынок должна быть выше, чем стоимость проданных активов. Условия возобновления деятельности должны быть рыночными, подчеркнул замглавы ведомства. Особое внимание, отмечал он, следует уделить положению российских компаний, которые успели занять освободившиеся ниши.

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