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12:36, 18 июня 2025Экономика

Ушедшим из России компаниям поставили жесткие условия возвращения

Замглавы Минфина Чебесков: Цена возврата для ушедших компаний будет высокой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: ljubaphoto / Getty Images

Цена возвращения западных компаний на российский рынок должна быть выше, чем стоимость проданных активов. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов (Минфина) РФ Иван Чебесков, его слова приводит РБК.

Условия возобновления деятельности на территории России для желающих вернуться иностранных компаний должны быть рыночными, что подразумевает в том числе определенную жесткость. «Никто не будет продавать свой бизнес дешево. И рынок (рыночная стоимость активов — прим. «Ленты.ру») будет выше, чем когда иностранцы выходили, это 100 процентов», — подчеркнул Чебесков.

Если у компании был опцион на выкуп своих бывших активов в РФ за условный рубль, такой пункт следует считать недействительным, так как условия с тех пор в значительной степени изменились. Это будет несправедливо по отношению к российским инвесторам, которые заняли ниши после массового ухода западного бизнеса. При рассмотрении заявок нужно в первую очередь ориентироваться на интересы отечественных предпринимателей. «Мы предлагаем защитить наших инвесторов, основываясь на принципах справедливости», — пояснил Чебесков.

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Ключевыми принципами возобновления деятельности западных компаний в РФ должны быть использование российских технологий и комплектующих (этот пункт актуален для автомобильной отрасли), кооперация с отечественными бизнесменами и фирмами. Кроме того, отдельно нужно учитывать условия, на которых та или иная компания уходила из страны. Некоторые западные фирмы были «плохишами» и использовали средства от продажи российских активов «не очень правильно». В отношении подобных организаций должны действовать особенно жесткие условия для возобновления деятельности в РФ, заключил Чебесков.

В середине мая 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам разработать механизм возвращения западного бизнеса на российский рынок. Глава государства подчеркнул, что возобновление деятельности иностранных компаний в стране должно происходить на рыночных условиях. Руководитель «Деловой России» Алексей Репик предложил позволить вернуться компаниям, которые ушли с уважением к потребителям. Подобным организациям, отметил он, следует разрешить создавать совместные с российским партнерами предприятия. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что при рассмотрении заявок нужно руководствоваться прежде всего национальными интересами. Впрочем, пока желающих вернуться в РФ нет, резюмировал Чебесков.

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