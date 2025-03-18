Путин поручил разработать механизм возвращения иностранных компаний в Россию. Кто сможет вернуться первым и как?

Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний в РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм, по которому ушедшие из страны после февраля 2022 года иностранные компании могли бы вернуться на российский рынок.

Путин назвал нюанс для возвращения западных компаний на российский рынок

Выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП), президент рассуждал о перспективах возвращения иностранных брендов в Россию. Среди прочего он напомнил, что некоторые из них продали свой бизнес с дисконтом. Глава государства считает, что они не должны при возвращении иметь возможность выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Так быть не должно, так не бывает», — уверен Путин. Глава государства подчеркнул, что процедура согласования возвращения зарубежных компаний на российский рынок должна быть «максимально прозрачной». По его словам, необходимо предусмотреть обязательные гарантии иностранного бизнеса для «добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране».

Отдельно он подчеркнул, что Россия уважает те фирмы, которые не ушли с рынка. Президент указал, что многие продолжили работать, сохранили персонал, а управление передали российскому менеджменту. То есть «они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом».

Они сделали самостоятельный и ответственный выбор. И, безусловно, мы этот выбор уважаем и с уважением будем относиться к таким нашим партнерам Владимир Путин президент России

Некоторые бренды оставили себе возможность вернуться в Россию

По словам президента, особых условий для возвращения на местный рынок западного бизнеса создаваться не будет. Он напомнил, что из страны никакие компании не выгонялись, но власти будут исходить из сложившейся на текущий момент ситуации. «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — резюмировал он.

Четкого понимания, какие компании могут снова начать работу в России, пока нет. Но, уходя с рынка, некоторые оставляли себе возможность вернуться. Речь идет о заключении опциона на обратный выкуп акций: такие есть у Mercedes-Benz (срок действия опциона — шесть лет с момента продажи), McDonald’s (15 лет), L’Occitane (5 лет) и других.

Одним из первых может вернуться Renault

Заключившие опционы бренды пока не говорили о возможности вернуться. Однако активно ходят слухи о перспективах возвращения Renault. Избавляясь от активов в 2022-м, компания оговаривала, что может вернуть обратно свои активы в течение шести лет с момента продажи. С 2022 года 100 процентами акций «Рено Россия» владеет правительство Москвы; 67,69 процента акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранил «Ростех», поясняли тогда в Минпромторге.

В 2025 году, то есть спустя три года после ухода компании из России, ее финансовый директор Тьерри Пьетон назвал возможность возвращения в РФ «очень маловероятной». При этом глава Renault Лука де Мео не исключил подобного сценария, отметив, что при наличии удачной возможности французский концерн попытается «ухватиться за нее».

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В середине марта первый вице-премьер России Денис Мантуров объявил, что для возвращения в состав акционеров «АвтоВАЗ» французский автогигант должен выполнить два ключевых условия. Во-первых, руководство Renault должно возобновить стабильные поставки автомобильных комплектующих и запчастей. Во-вторых, компания обязана сохранить систему цифрового управления, уточнил Мантуров. Речь идет о совокупности взаимосвязанных элементов, объединенных платформой, с помощью которых осуществляются организация и реализация деятельности с использованием современных цифровых технологий. Ответа от автобренда на момент публикации материала не поступало.

Вопрос возвращения иностранного бизнеса в Россию назвали чувствительным

Возвращение иностранных компаний — чувствительная для российского бизнеса тема, заявил глава РСПП Александр Шохин.

Российским компаниям удалось занять многие освободившиеся ниши, и мы не собираемся уступать их возвращенцам Александр Шохин глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Он настаивает, что в первую очередь важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться. Кроме того, необходимо заранее предусмотреть механизм для защиты отечественного бизнеса, который успешно решает задачи импортозамещения. В разговоре с газетой «Ведомости» представитель Минфина объяснил, что сейчас компании из названных недружественными стран могут вернуться, только если им это разрешит правкомиссия по иностранным инвестициям.

«При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства», – подчеркнул представитель Минфина.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В свою очередь, в январе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что решения о возвращении иностранных компаний должны быть индивидуальными. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, подчеркивал в конце февраля первый вице-премьер Денис Мантуров.

Появились слухи о массовом возвращении иностранного бизнеса

С конца февраля все чаще стала появляться информация о том, что та или иная компания готова возобновить работу в России. Так, в СМИ писали о Uniqlo, H&M, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's и других крупных компаниях, которые перестали работать на отечественном рынке с 2022 года. Однако пока это слухи: официальных сообщений от большинства фирм пока не было.

В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Оксана Дмитриева предположила, что первыми в Россию вернутся те, кто «уходил наполовину», оставляя за собой полуоткрытую дверь. Речь идет о тех, кто сохранил право обратного выкупа.

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Одновременно она опасается, что возвращение иностранных компаний подорвет эффект импортозамещения и обесценит инвестиции в создание и расширение отечественных производств и услуг. «Поэтому политика вынужденного протекционизма должна быть продолжена в форме эффективного целевого протекционизма», — убеждена Дмитриева.

С сомнением оценивает перспективы доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Она считает, что в ближайшем будущем возвращения каких-либо брендов ждать не стоит.

