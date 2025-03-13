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19:56, 13 марта 2025Экономика

Путин озвучил позицию по поводу возвращения в Россию западного бизнеса

Путин: РФ готова к возвращению западного бизнеса, но преференций не будет
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В России готовы к возвращению на местный рынок западного бизнеса, но особых условий для него создаваться не будет. Такую позицию озвучил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что из страны никакие компании не выгонялись и уточнил, что в России готовы приветствовать их появление. «Welcome, в любую секунду», — сказал Путин, уточнив, что никаких преференций в этих ситуациях для иностранцев создавать не планируется, а власти будут исходит из сложившейся на текущий момент ситуации. «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — резюмировал президент.

В декабре прошлого года Путин отметил во время инвестиционного форума «Россия зовет!», что возможное возвращение ушедших компаний будет сложным в связи с высокими темпами импортозамещения в стране. В частности он указал, что немецкий автопроизводитель Volkswagen напрасно покинул Россию, поскольку мог бы сейчас не только продавать здесь свою продукцию, но «еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку».

Комментируя ту же перспективу, которая стала активнее обсуждаться в последние недели на фоне возобновления российско-американских контактов на высшем уровне, президент позднее подчеркнул, что возвращение иностранных брендов нужно проработать тонко и аккуратно, отнесясь к этому внимательно, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В то же день, 21 февраля, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал условием обсуждения возвращения западных компаний отмену антироссийских санкций. По его словам, в стране каждый случай будут рассматривать в отдельности.

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