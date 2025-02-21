В России назвали условие обсуждения возвращения западных брендов

Мантуров о возможном возвращении брендов Запада: Рассмотрим эти случаи отдельно

Условием обсуждения возвращения западных компаний в Россию является отмена санкций, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, в стране каждый случай будут рассматривать в отдельности, «так же пристально, как они это сделали в 2022 году». Об этом сообщает РИА Новости.

«С тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения», — сказал Мантуров, уточнив, что «никто пока никуда не напрашивался».

Также он напомнил, что в некоторых договорах по продаже иностранцами российских активов (в частности, в ряде случаев с автозаводами — прим. «Ленты.ру») были заложены специальные условия, дающие право иностранцам на обратный выкуп актива в течение определенного периода времени. Первый зампред правительства подчеркнул, что «эти условия никто на сегодняшний день, даже предварительно, не обсуждал».

Ранее в пятницу столичный мэр Сергей Собянин ответил на вопрос, получала ли Москва сигналы о намерениях Renaul вернуться, словами «вряд ли ему что-то тут светит».

Как напомнила Financial Times, узнавшая о таких планах западного автоконцерна, выручка Renault от российского бизнеса до ее ухода из страны составляла десятую часть от глобального оборота группы, а согласно условиям сделки компания имеет право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в «АвтоВАЗе», составлявшую 68 процентов акций.