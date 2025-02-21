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15:56, 21 февраля 2025Экономика

Собянин словами «вряд ли что-то светит» оценил перспективы возвращения Renault

Собянин о возможности возвращения Renault в Москву: Им вряд ли что-то светит
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Столичный мэр Сергей Собянин не увидел хороших перспектив для Renault в Москве в случае, если концерн захочет вернуться на отечественный рынок. Соответствующий комментарий политика приводит ТАСС.

Накануне гендиректор автоконцерна Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, уточнив, что при наличии бизнес-возможности в Renault постараются ею воспользоваться.

В свою очередь Собянин, которого журналисты спросили, получала ли Москва сигналы о подобных планах, заявил, что западный топ-менеджер возвращения «может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит».

Renault приостановила свою работу на территории России в марте 2022 года и спустя два месяца передала местные активы властям. В частности, столичный автозавод Renault перешел в собственность города. Позднее на нем было возобновлено производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».

Как напоминает Financial Times, выручка Renault от российского бизнеса до ухода компании из РФ составляла десятую часть от глобального оборота группы, а согласно условиям сделки она имеет право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в «АвтоВАЗе», составлявшую 68 процентов акций.

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