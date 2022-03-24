Renault приостановила работу в России

Французский автопроизводитель Renault объявил о приостановке работы в России с 23 марта

Французская компания-автопроизводитель Renault приостановила свою работу на территории России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом организация объявила в среду, 23 марта, на своем сайте.

С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Renault

Что касается доли Renault в «АвтоВАЗе», французский автопроизводитель уточнил, что «оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России».

Кто еще ввел ограничения?

Первой об остановке поставок легковых автомобилей в Россию объявила фирма Volvo. Позже о прекращении поставок объявил ряд других автомобильных концернов. 10 марта с соответствующим заявлением выступил Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroen, Fiat, Opel и Peugeot), при этом уточнив, что расположенный в Калужской области завод работает в штатном режиме. Кроме того, некоторые бренды решили приостановить производство на российских заводах.

Об ограничениях сообщали Volvo, General Motors, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari, а также Porsche. Российский «АвтоВАЗ», в свою очередь, испытывает трудности с комплектующими и вынужден отправлять сотрудников в вынужденный отпуск.

Кроме того, 15 марта французский производитель шин Michelin, один из мировых лидеров отрасли, приостановил производство в России, а также прекратил поставки в страну. Через два дня к компании присоединился итальянский производитель шин Pirelli. Там уточнили, что работа заводов в России будет «постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников».

Диалог с брендами

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, диалог с основными брендами продолжается и часть компаний собирается сохранить производство и поставки, однако с некоторыми из них сотрудничество может быть прекращено.

Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно Денис Мантуров глава Минпромторга России

Министр пояснил, что к концу текущего месяца или началу следующего удастся «прийти к общему знаменателю» с зарубежными компаниями, и тогда будут формироваться планы дальнейшей работы. Причем речь идет не только об автопроме, но и об иных промышленных предприятиях, где «иностранные владельцы находятся в раздумьях либо уже приняли для себя какие-то решения», подчеркнул Мантуров.

Альтернативы

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 22 февраля заявлял, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и западные санкции спровоцируют взлет спроса на автомобили Lada.

Мы можем увидеть рост национальной гордости, которая подвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей Николя Мор президент «АвтоВАЗа»

Глава концерна также добавил, что компания уже ищет альтернативы текущим поставкам на случай санкций. При этом «АвтоВАЗ» с 1 марта повысил цены на все модели Lada, в среднем рост цен на автомобили составил около 15 процентов.

Так, минимальная стоимость Lada Granta теперь равна 685 тысячам рублей (плюс 14 процентов), Vesta — 1 миллиону 33 тысячам рублей (плюс 20 процентов), Xray — 1 миллиону 10 тысячам рублей (плюс 22 процента), Niva Legend — 777 тысячам рублей (плюс 9 процентов), Niva Travel — 1 миллиону 4 тысячам рублей (плюс 14 процентов). Сильнее всех подорожала модель Largus универсал — до 1 миллиона 77 тысяч рублей (плюс 30 процентов).

В качестве альтернативы автомобилям из Европы автоэксперт Игорь Моржаретто назвал китайский автопром. Китайцы и до настоящего времени быстро догоняли поставщиков из других стран, а сейчас у них есть все шансы прочно закрепиться на рынке — особенно, если они будут предлагать конкурентные цены, отметил он. Несмотря на то, что Корея предлагает более широкий ряд моделей, а их марки считаются самыми надежными в США, машины из Китая примерно на 10 процентов дешевле корейских, но не уступают по дизайну и качеству, объяснил автоэксперт.

Подержанные авто

Автоэксперт Максим Кадаков посоветовал продавцам подержанных машин в условиях дефицита автомобилей не спешить их продавать, а покупателям рекомендовал как можно скорее приобрести автомобили по оптимальным ценам.

Если вы продавец, то не торопитесь продавать. Вероятно, что через какое-то время продадите дороже. Скидывать цену в нынешней ситуации вообще нет смысла. Если вы покупатель — наверное, надо пытаться сильнее продавливать продавца с тех задранных цен на рынке б/у, которые подскочили одномоментно Максим Кадаков автоэксперт

Кадаков заявил о начале долгой фазы дефицита автомобилей в России. Он подчеркнул, что если раньше спор за цену автомобиля был в районе 100 тысяч рублей, то теперь эта сумма значительно увеличится. Россияне будут продавать за полтора миллиона машины, которые днем ранее торговались за миллион, а предпосылок к тому, что они станут дешевле, нет, уверен автоэксперт.