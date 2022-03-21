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«АвтоВАЗ» отправит сотрудников в простой из-за нехватки компонентов

«АвтоВАЗ» введет режим простоя из-за нехватки поставок электронных компонентов

Фото: Shutterstock

«АвтоВАЗ» отправит часть сотрудников в простой из-за нехватки поставок электронных компонентов, сообщает РБК.

С 21 по 25 марта график работы на заводах в Ижевске и Тольятти изменится. Линия «B0», которая выпускает LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, будет работать только 21 и 22 марта. С 23 по 25 марта компания вводит режим простоя. На «LADA Ижевск» также введен режим простоя с 23 по 25 марта. Линии Granta и NIVA завода в Тольятти будут находиться в режиме простоя всю рабочую неделю.

Сотрудники, отправленные в режим простоя, будут получать зарплату в размере две трети от среднего заработка. При этом ряд подразделений по выпуску комплектующих в Тольятти будет работать всю неделю для поддержки производства автомобилей и выпуска запасных частей для LADA Image для сервисного и послепродажного обслуживания.

Также всю неделю будут работать службы, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры предприятия. Полную занятость сохранят и службы инжиниринга, а также занятые в работах над новых проектами и их подготовкой к производству. Дальнейший график работы будет озвучен позднее.

Ранее 16 марта сотрудников «АвтоВАЗа» отправили в плановый корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля. Причиной вынужденного переноса отпуска тоже стал кризис в поставках электронных компонентов.

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Платон Щукин
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