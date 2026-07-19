Дачникам назвали опасные для домов популярные деревья и кустарники

Садовник Красавина: Клены, ели и сосны нельзя сажать близко к дому

При выборе растений для участка многие ориентируются на внешний вид и скорость роста, однако некоторые популярные деревья и кустарники со временем могут повредить фундамент, дорожки или подземные коммуникации. Какие культуры лучше высаживать подальше от дома, «Ленте.ру» рассказала Анна Красавина, садовник, зарегистрированный на сервисе Профи.ру.

По словам Красавиной, одну из самых распространенных ошибок владельцы участков совершают при посадке крупных деревьев слишком близко к дому. К ним относятся, по ее словам, в первую очередь тополя, ивы, клены, крупные ели, сосны и березы. Она объяснила, что пока дерево молодое, кажется, что места достаточно, но спустя несколько лет его корневая система может значительно разрастись.

Корни способны приподнимать садовые дорожки, проникать к дренажным системам и коммуникациям и даже давить на фундамент, особенно если он неглубокий или уже имеет повреждения Анна Красавина садовник

«Береза активно поглощает влагу из почвы. Если посадить его слишком близко к дому или рядом с другими декоративными растениями, оно начнет конкурировать с ними за воду, особенно в засушливые периоды. В результате соседние растения могут развиваться значительно хуже», — рассказала эксперт.

Отдельное внимание стоит уделять быстрорастущим декоративным кустарникам, отметила садовник. Она разъяснила, что, например, некоторые виды бамбука или сумаха способны активно расти за счет корневых отпрысков. Если заранее не ограничить их специальными барьерами, через несколько лет новые побеги могут появиться далеко от места посадки, например, на газоне, клумбах или даже у соседей, указала Красавина.

«Девичий виноград, плющ и другие лианы хорошо украшают фасады, но при бесконтрольном росте могут проникать в небольшие трещины, задерживать влагу у стен и затруднять их естественное высыхание. Если фасад уже имеет повреждения, со временем это может ускорить разрушение», — также рассказала собеседница «Ленты.ру».

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